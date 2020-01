Liverpool stormer videre og slår Tottenham

Liverpool er fortsat ubesejret i over et år i Premier League.

Liverpool var i det meste af kampen langt mere dominerende, end cifrene viste, men gæsterne måtte alligevel kæmpe for sejren i slutfasen, hvor hjemmeholdet pressede på og misbrugte store tilbud.

Tottenham-manager José Mourinho parkerede ellers bussen med en tung defensiv, der forhindrede en ydmygelse, men som ikke kunne forhindre et nederlag.

Liverpool havde bolden næsten hele første halvleg, og holdet var ved at komme foran efter et par minutter, men Tottenhams Japhet Tanganga fik afværget.

Den 20-årige forsvarsspiller var med fra start hos Tottenham i sin debut i Premier League, mens Jan Vertonghen var henvist til bænken, og Tanganga kom på hårdt arbejde i opgøret sammen med det øvrige forsvar.

Tottenham stillede en mur op og forsøgte sig på enkelte kontrastød, og Dele Alli var tæt på efter 12 minutter.

Liverpool fortsatte det tunge pres, men uden at kunne score før ti minutter før pausen.

Bolden blev ikke clearet, og Firmino tørrede unge Tanganga og hamrede gæsterne foran 1-0.

Liverpool var fortsat i kontrol i det første kvarter af anden halvleg, og Firmino havde muligheden for at øge til 2-0.

Tottenham holdt dog stand og fik en opblomstring. Det vækkede publikum på den udsolgte hjemmebane, men gæsterne satte sig hurtigt på spillet igen.

Christian Eriksen var med fra start og blev erstattet af Érik Lamela med 20 minutter igen, og det offensive kort Giovani Lo Celso kom ind i stedet for Danny Rose.

Det handlede dog stadig om en betondefensiv og at lure på Liverpool-fejl.

Det kastede et par muligheder af sig, og efter et genpres var Son Heung-min helt fri foran mål, men hamrede bolden over.

Efter at have været i kontrol i det meste af kampen måtte Liverpool pludselig kæmpe for at holde føringen i de sidste 20 minutter, da hjemmeholdet faktisk formåede at fortsætte kontrastødene og lægge et pres.

Lo Celso misbrugte en kæmpe mulighed tæt på mål efter et indlæg fra Serge Aurier, og efter en hektisk afslutning blev der ikke scoret mere.