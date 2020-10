Liverpool-stjernen Sadio Mané har coronavirus

Liverpool er blevet ramt af endnu et coronatilfælde.

Fredag aften meddeler den engelske fodboldklub på sin hjemmeside, at stjerneangriberen Sadio Mané er blevet konstateret smittet. Ifølge Liverpool udviser Mané milde symptomer, men har det overordnet godt.

Senegaleseren er gået i selvisolation. Han startede inde og scorede i Liverpools 3-1-sejr over Arsenal mandag. Mané var ikke med, da de to klubber igen stod over for hinanden torsdag i Liga Cuppen.

Tirsdag lød det fra de engelske mestre, at nyindkøbte Thiago Alcântara var blevet ramt af det smitsomme virus.

Det er uvist, hvor lang tid Liverpool-manager Jürgen Klopp må undvære Mané og Thiago.

Liverpool skal i slutningen af oktober møde FC Midtjylland i den første af to kampe mod det danske hold i Champions League-gruppespillet. Kampen spilles på Anfield 27. oktober.