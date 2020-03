Liverpool-stjerne frygter trofæløft på tomt stadion

Men den igangværende suspendering af ligaen giver anledning til bekymring hos forsvarsstjernen Virgil van Dijk. Han frygter et scenarie, hvor Premier League-kampene spilles, men det bliver uden tilskuere.

Hvis Premier League bliver færdigspillet i denne sæson, skal meget gå galt for Liverpool, hvis ikke klubben skal vinde sit første engelske mesterskab i 30 år.

I så fald kan Liverpool løfte det længe ventede mesterskabstrofæ foran tomme tribuner.

- Hvis vi vinder mesterskabet på et tomt stadion uden vores fans, vil jeg være ødelagt på deres vegne.

- Det vil selvfølgelig være lidt af et slag for os at skulle spille fodbold uden fans på Anfield. Det ønsker ingen, siger forsvarsspilleren søndag til flere engelske aviser.

I sidste uge blev Premier League-kampene afviklet med tilskuere. I fredags valgte man at suspendere ligaen foreløbig frem til 3. april.

Liverpool har 82 point, mens Manchester City har 57 point og står noteret for en kamp færre end topholdet. For Liverpools vedkommende resterer der ni ligakampe, og Virgil van Dijk er sikker på, at Liverpool nok skal køre mesterskabet hjem.

- Indtil videre må vi affinde os med situationen. Når der er taget en beslutning om, hvad der skal ske herfra, så vil vi bringe trofæet hjem til vores fans. Helt sikkert, siger han.