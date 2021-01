Liverpool spolerer unik stime med stor fiasko på Anfield

Det kører ikke på skinner for de engelske mestre fra Liverpool for tiden, og torsdag aften nåede Merseyside-klubben et foreløbigt lavpunkt med et nederlag på 0-1 hjemme mod Burnley fra bunden af Premier League.

Dels nåede Liverpool op på ni ligahalvlege i træk uden at have scoret, og dels blev nederlaget afslutningen på en stime på 68 hjemmekampe i Premier League i træk uden at have tabt.

En gennemført sort dag på Anfield for Liverpool og manager Jürgen Klopp, som led endnu et knæk i mesterskabskampen.

Efter nu fem kampe i træk uden sejr er mestrene seks point efter Manchester United og kan komme syv point efter Manchester City, der har en kamp til gode.

Klopp havde valgt at starte med både Mohamed Salah og Roberto Firmino på bænken, og det gjorde ikke ligefrem Liverpools fronttrio farligere.

Den store dominans i boldbesiddelse, som Liverpool som forventet havde, udmøntede sig ikke i de store chancer i første halvleg.

Det var sporadisk, hvad mestrene kom frem til, men det samme kan man sige om gæsterne fra Burnley.

Sean Dyches tropper ville være meget tilfredse med at kunne forlade Anfield med 0-0 og et enkelt point i bagagen. Og det var taktikken sat op efter.

Det gav ikke en super sprudlende forestilling, og efter mindre end en times spil kunne Jürgen Klopp ikke vente længere med at bringe sine bænkede profiler i spil.

Især Salah gav lidt fart og dynamik i offensiven, og både han og Trent Alexander-Arnold var tæt på at ende holdets måltørke.

Omvendt måtte Alisson i Liverpool-målet diske op med en stor redning midtvejs i anden halvleg for at forhindre Burnley i at komme foran.

Trykket mod Burnleys mål blev hårdere og hårdere, og bedst som det lignede, at kun en Liverpool-scoring kunne komme på tale, dummede Liverpool sig.

Alisson begik et straffespark mindre end ti minutter før tid, og på det sendte Ashley Barnes gæsterne i retning af en højst overraskende sejr.

Trods et par store chancer i kampens slutfase kom udligningen ikke. En kæmpe skuffelse for Liverpool og en kæmpe triumf for Burnley.