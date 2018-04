Liverpool-spiller misser VM efter grim skade mod Roma

Fodboldspilleren fra Liverpool blev tirsdag aften knæskadet, da den engelske klub vandt 5-2 hjemme over Roma i Champions League-semifinalen.

Sæsonen er slut for Alex Oxlade-Chamberlain, der også må vinke farvel til VM i Rusland.

Allerede efter kampen udtrykte Liverpool-manager Jürgen Klopp frygt for, at der var tale om en alvorlig skade, og det viste sig at være korrekt.

Liverpool meddeler onsdag på Twitter, at det er uvist, hvornår den 24-årige midtbanespiller kan vende tilbage på banen.

Samtidig slår klubben fast, at Alex Oxlade-Chamberlain ikke kommer mere i aktion i denne sæson, hverken for Liverpool eller for Englands landshold ved VM, der spilles i juni og juli.

Ud over VM går han glip af de sidste tre kampe i Premier League samt returkampen mod Roma i Champions League og finalen, hvis Liverpool vinder samlet over italienerne.

Alex Oxlade-Chamberlain skiftede fra Arsenal til Liverpool før denne sæson.

Han har spillet 32 A-landskampe og scoret seks mål for England.

Han fik debut på landsholdet i 2012 og var med i truppen ved EM samme år og ved VM to år senere.