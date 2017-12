Liverpool-slider efterlyser mere kedelig fodbold

Senere fik gæsterne udlignet til slutresultatet 3-3, men det midlertidige sammenbrud får alligevel Liverpool-spilleren James Milner til at efterlyse koldere hoveder på sit hold.

Liverpool lignede et hold på vej mod en sikker udesejr over Arsenal fredag aften, inden fem katastrofale minutter forvandlede 2-0 til 2-3 og bragte holdet på randen af panik.

- Når man er i sådan en situation, skal man på dette niveau være i stand til at køre kampen hjem. Vi skal blive mere kedelige.

- Vi var helt åbenlyst glimrende, når vi angreb, men nogle gange er man nødt til at lukke kampen ned i fem minutter, siger den erfarne midtbanespiller til Sky Sports.

Det er ikke første gang i denne sæson, at Liverpool har sat et komfortabelt forspring over styr.

Det samme skete i Champions League-kampen mod Sevilla, hvor englænderne førte med 3-0 ved pausen, men alligevel måtte nøjes med uafgjort.

Nu er det ved at være tid til at lære af de oplevelser, siger Milner efter Arsenal-kampen.

- Det ser ud til at være et tema for os i år.

- Sommetider skal vi tage det roligt, rykke lidt mere sammen og holde på bolden i stedet for at forsøge at slå kontra hver eneste gang, siger James Milner.

Liverpool er på banen igen 26. december, hvor holdet på hjemmebane tager imod Swansea.