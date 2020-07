Liverpool slår Chelsea i målorgie inden pokalfest

Efter målorgiet fik var det så tid til at få overrakt Premier League-trofæet og medaljer som bevis på Jürgen Klopp og co.'s imponerende sæson i den bedste engelske fodboldrække.

De engelske mestre fra Liverpool sendte Chelsea hjem til London med et 3-5-nederlag i bagagen i sæsonens sidste hjemmekamp.

Liverpool-legenden Kenny Dalglish, der stod i spidsen for holdet, da det sidst vandt det engelske mesterskab i 1990, var med til at dele medaljerne ud, inden anfører Jordan Henderson løftede pokalen som den første. Alt sammen på den legendariske tribune The Kop, hvor der i dagens anledning var bygget en scene.

Mens onsdagens tre point ikke har den store betydning for Liverpool, så missede Chelsea med nederlaget muligheden for at sikre sig en billet til næste sæsons Champions League-gruppespil før sidste spillerunde.

Et enkelt point havde garanteret Frank Lampards mandskab en top-4-placering. Chelsea ligger stadig på fjerdepladsen, á point med Manchester United på tredjepladsen og et enkelt point foran Leicester på tabellens femteplads.

London-klubben har derfor stadig sin Champions League-skæbne i egne hænder, men kan altså endnu ikke vide sig sikker på deltagelse i den prestigefyldte turnering.

Liverpool satte sig hurtigt i respekt. Naby Keita bragede 1-0-målet i kassen efter lidt over 20 minutter. Et kvarter senere gjorde Trent Alexander-Arnold det til 2-0 med en perle af et frisparksmål.

Chelsea-forsvaret vaklede nok engang, og kort før pausen blev det 3-0 ved Georginio Wijnaldum.

I første halvlegs ekstratid fik Chelsea så lidt håb, da Olivier Giroud reducerede til 1-3.

Gæsternes håb led dog et knæk, da Trent Alexander-Arnold igen viste prøver på sin fremragende sparketeknik og sendte et indlæg ind i feltet, der lå perfekt til fremadstormende Roberto Firmino, der pandede 4-1-målet ind.

Men Chelsea bed fra sig og fik på lidt over ti minutter reduceret til 4-3. Tammy Abraham og Christian Pulisic bragte for alvor spændingen tilbage i kampen.

Den blev dog punkteret igen, da Alex Oxlade-Chamberlain scorede efter en hurtig omstilling med ti minutter tilbage.

Mere blev det altså ikke til, og så fik Liverpool varmet godt op til de efterfølgende festligheder.