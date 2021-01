Liverpool og United deler i chancefattigt rivalopgør

For Premier League-kampen mellem de to ærkerivaler var yderst fattig på mindeværdige øjeblikke. Det endte da også uden mål på Anfield og dermed med et point til hver af de to engelske tophold.

Dem, der havde forventet et fodboldmæssigt festfyrværkeri i søndagens storkamp mellem Liverpool og Manchester United, endte med at sidde tilbage godt skuffede.

Det betyder, at Manchester United stadig ligger øverst i tabellen med tre point ned til Liverpool på tredjepladsen, som nu ikke har vundet i de seneste fire ligakampe.

Leicester kiler sig ind mellem de to på andenpladsen med to point færre end United.

Liverpool tog teten fra start søndag. Hjemmeholdet var klart mest på bolden i første halvlegs indledning, pressede United og kom til enkelte chancer, der dog aldrig for alvor blev farlige.

Tempoet i Liverpool-angrebet faldt som regel, i takt med at det nærmede sig United-målet, og det gav gæsternes forsvar mulighed for at komme på plads.

Frem mod pausen kom United en smule mere på bolden, men bortset fra et direkte frispark af Bruno Fernandes, der sneg sig lige forbi stolpen, blev det ikke engang til en afslutning på mål.

Tendensen fortsatte i anden halvleg. Kampen blev lidt mere jævnbyrdig, men ingen af de to hold satsede for alvor offensivt. United lod til at satse på eventuelle kontramuligheder, mens Liverpool forgæves kæmpede med at nedbryde gæsterne solide forsvarsmur.

Så måtte man jo prøve fra distancen, og det gjorde Thiago Alcântara med cirka et kvarter tilbage. David De Gea havde dog godt styr på det hårde skud.

Lidt efter spillede United sig til sin hidtil største chance. Paul Pogba modtog bolden i feltet, men franskmanden skud var lige på Alisson Becker, der parerede til hjørne.

Der virkede efterhånden til at være blevet åbnet en smule op i Liverpool-defensiven, men gæsterne manglende gang på gang den sidste skarphed.

Heller ikke Liverpool skød med skarpt, og så endte kampen altså uden mål.

Resultatet betyder, at Manchester United nu runder et år uden nederlag på udebane i Premier League. Det seneste kom på netop Anfield 19. januar 2020.

Liverpool har ikke tabt på egen grønsvær i ligaen siden april 2017.