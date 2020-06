Liverpool og City mødes på Etihad trods frygt for fanstorm

Premier Leagues førerhold, Liverpool, kan potentielt sikre sig det engelske mesterskab på Manchester Citys hjemmebane om en uge - den 2. juli.

Det står således klart, at topopgøret bliver spillet på Etihad Stadium. Der har ellers været snak om at flytte kampen til en neutral bane, af frygt for at mange fans dukker op i nærheden af stadion.