Liverpool og Chelsea booker CL-billetter efter Schmeichel-koks

Danskeren havde sidste handske på bolden, inden den røg i eget net, og det betød, at Tottenham kom på 2-2 og siden vandt med 4-2 på to scoringer af Gareth Bale.

Kasper Schmeichel blev noteret for et selvmål, da Leicester søndag tog imod Tottenham i Premier Leagues sidste runde, og det blev fatalt.

Dermed glippede Leicester muligheden for at komme i top-4, som giver adgang til næste sæsons Champions League-gruppespil. De øvrige resultater flaskede sig ellers til Leicesters fordel.

Chelsea skuffede nemlig fælt og tabte med 1-2 til Aston Villa.

Derfor ville en sejr over Tottenham have sikret Leicester en plads i det sjove selskab. Leicester var foran to gange i kampen, men smed altså det hele på gulvet og må nøjes med femtepladsen, som giver en plads i Europa League-gruppespillet.

Tottenhams sejr betyder, at klubben ender på syvendepladsen, som giver en plads i Conference League-kvalifikationen. Harry Kane scorede Tottenhams første mål i søndagens kamp og ender som topscorer i Premier League med 23 kasser.

Liverpool tager også en plads i Champions League. Klubben slutter på tredjepladsen i Premier League efter en 2-0-sejr over Crystal Palace søndag. Sadio Mané stod for begge scoringer.

West Ham snupper den sjetteplads, der giver en plads i Europa League-gruppespillet, efter at klubben i sæsonens sidste kamp bankede Southampton med 3-0.

Manchester City, som for længst har sikret sig det engelske mesterskab, vandt en usvigelig sikker 5-0-sejr over Everton.

Angriber Sergio Agüero, der har spillet en stor rolle i klubben i en årrække, tog en fornem afsked med klubben ved at score to kasser.

Manchester United, som allerede var sikker på andenpladsen, slog Wolverhampton 2-1.

Det har længe stået klart, at Fulham, West Bromwich og Sheffield United rykker ud af Premier League.