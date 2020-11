Liverpool nedlægger Leicester og tager andenplads

Her var Leicester på besøg på Anfield. Kasper Schmeichel og co. gik ind til kampen med et enkelt point mere på kontoen end Liverpool, men det er ikke længere tilfældet.

Liverpool vandt nemlig 3-0 og springer dermed op på andenpladsen i Premier League á point med Tottenham på førstepladsen, som også har 20.

Leicester ryger ned på fjerdepladsen og har 18 point.

Det var et selvmål, der sendte Liverpool på sejrskurs søndag. Cirka 20 minutter var gået, da Jonny Evans på et hjørnespark endte med at pande bolden ind bag Kasper Schmeichel.

Liverpool kunne dog også selv. Kort før pausen gjorde Diogo Jota det til 2-0, da han - ligeledes med hovedet - sendte et velplaceret Andrew Robertson-indlæg i mål.

Det så længe ud til at ende 2-0, indtil Roberto Firmino med få minutter tilbage bankede det sidste søm i Leicesters kiste. Brasilianeren steg til vejrs efter et hjørnespark, og hans hovedstød var uden for Schmeichels rækkevidde.

Tidligere søndag spillede Leeds og Arsenal 0-0.