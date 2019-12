Liverpool-matchvinder efter VM-triumf: Utrolig følelse

Det kører for den engelske storklub Liverpool, der lørdag vandt VM-finalen for klubhold med 1-0 over brasilianske Flamengo efter forlænget spilletid.

Suverænt førerhold i Premier League, forsvarende Champions League-mester og nu også verdensmester for klubhold.

Her blev Roberto Firmino helten med sejrsmålet efter i alt 98 minutter.

- Det er en utrolig følelse at vinde endnu et trofæ og så endda en VM-titel.

- Det er frugterne af vores succes i Champions League. Vi kom her for at vinde. Det var ikke nemt, så jeg er meget tilfreds med sejren, siger Roberto Firmino.

Anfører Jordan Henderson slog den dybe aflevering over en halv banelængde, som banede vejen til Liverpools sejrsmål. Han mente dog, at kampen kunne have været afgjort tidligere.

- Vi kunne have scoret flere mål, men jeg er meget tilfreds med resultatet og præstationen, siger Jordan Henderson.

Liverpool har i denne sæson gjort det til et af sine varemærker at afgøre jævnbyrdige kampe sent.

- Det har vi gjort længe nu. Der har været mange sene mål, og det ønsker vi bare at fortsætte med, mens vi forbedrer os, lyder det fra anføreren.

Liverpool fører Premier League med ti point ned til nummer to, Leicester, og har endda spillet en kamp færre. Netop Leicester venter i den næste ligakamp på udebane 26. december.