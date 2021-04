Liverpool-manager fastholder skepsis for ny piratliga

- Min holdning har ikke ændret sig. Jeg hørte første gang om det i går, og indtil videre har vi kun fået en smule information - mere eller mindre det, man har kunnet læse i aviserne, siger han ifølge Sky Sports.

- Det er er en svær en. Folk er ikke glade for det, og det kan jeg forstå, men jeg kan ikke sige så meget mere om det. Hverken jeg eller spillerne har været involveret i det, siger Jürgen Klopp.

I 2019 udtalte Liverpool-manageren, at han ikke håbede, at en lukket liga ville se dagens lys.

- Jeg håber, at Super League aldrig bliver til noget.

- For mig er Champions League Super League, hvor du ikke altid ender med at spille mod de samme hold. Hvorfor skulle vi lave en turnering, hvor Liverpool og Real Madrid spiller mod hinanden ti år i træk, sagde han dengang ifølge avisen Independent.

Fans af Liverpool er har også udtrykt sin kritik af planerne. Fangruppen Spirit of Shankly skriver på Twitter, at Liverpools ejer - FSG - har ignoreret fansene i sin "grådige jagt på penge".

Jürgen Klopp siger til Sky Sports, at fansene er vigtige for en fodboldklub.

- Det vigtigste i en klub er er fansene og holdet, og vi skal sikre, at ingenting kommer i vejen for det, siger han.

Jürgen Klopp fortæller, at han altid har været fan af Champions League, som alle hold kan kvalificere sig til.

- Jeg kan godt lide det konkurrencemæssige aspekt i fodbold. Jeg kan godt lide, at West Ham har muligheden for at komme til at spille Champions League næste sæson, siger han ifølge Sky Sports.

Den nye udbryderliga skal spille kampe midt på ugen og have i alt 20 hold med, hvoraf 15 af dem skal være medstiftende hold. Dermed søger klubberne tre yderligere hold for at lande på de 15 hold tilsammen.

Det er planen, at Super League skal skydes i gang allerede til sommer.

De stiftende klubber er Manchester United, Manchester City, Liverpool , Arsenal, Chelsea, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Inter, Juventus og AC Milan