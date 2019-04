Liverpool-manager: Det her er kun første skridt

Fredag aften tager Liverpool imod Huddersfield, og her er kravet en sejr, hvis Liverpool igen vil overtage førstepladsen i rækken.

Den mistede Liverpool onsdag, da Manchester City besejrede Manchester United og kom et enkelt point foran på førstepladsen.

Manager Jürgen Klopp forsøgte dog at fjerne presset torsdag, da han snakkede med pressen før opgøret fredag.

Jürgen Klopp fastslog således, at det hele ikke kun handler om mesterskabet, og at det ikke er sidste gang i den nærmeste fremtid, at Liverpool spiller med om titlen.

- Vi spiller ikke kun for at blive mester til slut i sæsonen. Det er et stort mål, og vi er tæt på og har chancen, men det er første og ikke sidste gang, siger Jürgen Klopp ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han refererer til, at Liverpool ikke er blevet mester siden 1990, og at denne sæson rummer begyndelsen til det, der ifølge Liverpool-manageren kan være et mere kontinuerligt bud på en kandidat til mesterskabet.

Med et enkelt point op til Manchester City er meget da også ændret i forhold til i fjor, da Liverpool sluttede 25 point efter City i ligaen.

- Klubben har ventet længe, og det har været lidt overraskende, for i sidste sæson var vi 25 point efter. Vi må fortsætte, men der er kun ét hold, der kan blive mester.

- Ligegyldigt hvordan sæsonen slutter, så er det kun det første skridt. Vi er ikke færdige. Vi er ikke den færdige vare. Vi vil fortsætte, og så må vi se, hvad der sker, siger Klopp.

I det resterende program mangler Liverpool ud over kampen mod Huddersfield at møde Newcastle ude og Wolverhampton hjemme.

Manchester City kan se frem til Burnley ude, Leicester hjemme og Brighton ude.