Liverpool-keeper spillede CL-finale med hjernerystelse

Zafonte undersøgte Karius fire dage efter finalen, som Liverpool tabte 1-3, og lægen vurderer altså, at keeperen var ramt af en hovedskade, der kan have haft negativ indflydelse på hans præstation.

Blandt andet hans syn har været påvirket i en negativ retning, lyder det fra hospitalet.

Det er interessant, fordi netop Karius kom til at spille en meget uheldig rolle i opgøret med to fatale fejl.

Først sendte han et udkast lige i fødderne på Real Madrid-angriberen Karim Benzema, der kunne blokere bolden i mål til 1-0. Siden tabte Karius et langskud fra waliseren Gareth Bale ind i mål til stillingen 1-3.

Inden de to episoder havde Karius haft et sammenstød med Real Madrid-forsvareren Sergio Ramos, hvor Ramos efterfølgende blev beskyldt for at slå Karius i hovedet med albuen.

Derfor ønskede Liverpool svar på, om han pådrog sig en hjernerystelse i den forbindelse, og derfor sendte klubben målmanden til specialisten, der i en årrække har arbejdet med NFL-spillere.

Tidligere mandag berettede ESPN, at Karius var blevet undersøgt for hovedskader i USA, og det har fået en lang række medier til at kontakte hospitalet, som derfor gik ud med en officiel udtalelse.

Hospitalet har ikke yderligere kommentarer, men henviser til Liverpool for eventuelt mere nyt. Liverpool har ikke meldt ud om sagen.