Liverpool-keeper scorer sejrsmål: Jeg håber min far så med

- Jeg har været meget følsom de seneste måneder på grund af alt det, der er sket for mig og min familie, men fodbold er mit liv. Jeg har spillet med min far, siden jeg kan huske.

- Jeg håber, han var her og kunne se det, og jeg er sikker på, at han fejrede målet sammen med Gud, siger Alisson.

Det var altafgørende, at Liverpool tog sejren, hvis holdet skulle gøre sig forhåbning om top-4 og en Champions League-plads.

Derfor sendte manager Jürgen Klopp også alle mand frem, da der var hjørnespark fire minutter inde i overtiden. Det inkluderede også Allison, og keeperen headede 2-1-målet ind.

- Jeg forsøgte bare at være på et godt sted og være der for at hjælpe mine medspillere ved at trække en forsvarsspiller med mig. Men ingen dækkede mig op, og jeg var heldig og velsignet. Nogle gange sker ting, du ikke kan forklare, siger han.

Med sejren har Liverpool 63 point på femtepladsen. Det er et færre end Chelsea, der lige netop er i top-4, der giver adgang til Champions League i den kommende sæson.

Der resterer to spillerunder i Premier League. Foruden Chelsea og Liverpool er også Leicester, Tottenham og West Ham i spil til de to sidste Champions League-pladser.

Manchester City er allerede kåret som mester, mens Manchester United også allerede har sikret sig at slutte i top-4.