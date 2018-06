Liverpool-keeper blev hjerneskannet efter finalefejl

Ifølge mediet var det Liverpool, der beordrede Karius til en ekspert i hovedskader, mens målmanden var på ferie i USA.

Han blev undersøgt af Ross Zafonte, der i en årrække har arbejdet med hovedskader i amerikansk fodbold (NFL). Det skete ifølge ESPN i Boston 31. maj.

Anledningen var, at Karius begik to store fejl i finalen. Først sendte han et udkast lige i fødderne på Real Madrid-angriberen Karim Benzema, der kunne blokere bolden i mål til 1-0.

Siden tabte Karius et langskud fra waliseren Gareth Bale ind i mål til stillingen 1-3.

Inden de to episoder havde Karius haft et sammenstød med Real Madrid-forsvareren Sergio Ramos ved den ene stolpe.

Derfor ønskede Liverpool svar på, om han pådrog sig en hjernerystelse i den forbindelse.

Ramos blev beskyldt for at slå Karius med albuen med vilje, men Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) mente ikke, at der var grundlag for at sætte en efterforskning i gang.