Liverpool-kaptajn ser manglende mål som eneste minus

Englænderne brændte en stribe store chancer mod Real Madrid, som med et defensivt udgangspunkt havde held til at vinde samlet 3-1 efter en sejr i første opgør.

Liverpool kunne med lidt mere skarphed have stået som et af de sidste fire hold i årets semifinaler i Champions League.

Men Liverpool gjorde langt hen ad vejen, hvad holdet skulle, mener James Milner, som bar anførerbindet i den første time.

- Præstationen var god, tempoet var godt, vi skabte chancer og havde mere end nok til at score to mål. Men det gjorde vi ikke, og det er det, der afgør, hvem der går videre, siger han i et interview med TV3+.

Milner havde selv et velplaceret langskud, som Real Madrid-målmand Thibaut Courtois tog sig af, og flere af holdkammeraterne forsøgte sig også forgæves mod Real Madrid-målet.

- Det er det, der er skuffende. Vi udførte planen, som vi skulle, og spillede, som vi ville. Vi skabte det, vi havde brug for, men vi var ikke skarpe nok til at udnytte chancerne, siger den erfarne midtbanespiller.

Liverpool-manager Jürgen Klopp blåstempler sit holds indsats i onsdagens opgør.

- Man skal slå til i nøglemomenterne. Vi tabte ikke i aften, vi tabte i Madrid. Det var ubekvemt for Madrid. Vi var gode, aggressive og havde chancer, siger han til britiske BT Sport.

Allerede efter to minutter kunne englænderne have været foran, men Mohamed Salah brændte en stor chance foran mål.

- Vi ved, hvor ofte Mo (Mohamed, red.) Salah afslutter sådan nogle med lukkede øjne. Men ikke her. Det var helt klart godkendt, men vi er ude, siger Klopp.

Tyskeren hæfter sig ved, at Liverpool nu må gøre alt for at hoppe op i top-4 i Premier League, da det giver adgang til næste sæsons udgave af Champions League.

- Vi elsker den her turnering, og også af andre årsager er det vigtigt at vende tilbage. Nu skal vi koncentrere os om Premier League, og det kommer vi også til. Vi skal arbejde stenhårdt mod Leeds, siger han

Liverpool, der er nummer seks i den engelske liga, møder på mandag Leeds på udebane.