Liverpool kan blive mester på Anfield 24. juni

Nedtællingen til genstarten af Premier League er i fuld gang, og fredag satte ligaforeningen præcise spilletidspunkter på de første tre runder efter coronapausen.

Liverpool, der er på jagt efter klubbens første mesterskab i 30 år, spiller sin første kamp søndag den 21. juni klokken 20, og det bliver endda lokalbraget ude mod Everton.

Skulle Liverpool vinde kampen, kan klubben blive mester allerede i den efterfølgende runde. Her skal Liverpool på hjemmebanen, Anfield, møde Crystal Palace 24. juni klokken 21.15.

Liverpool mangler nemlig blot seks point for at sikre titlen definitivt. Holdet fører Premier League med 82 point for 29 kampe foran Manchester City, der på andenpladsen har 57 point for 28 kampe.

Liverpool kan dog også blive mester tidligere, hvis City dummer sig i en af de første kampe. City skal i aktion hjemme mod Arsenal 17. juni klokken 21.15, som er dagen for ligaens genstart.

Forinden har Aston Villa og Sheffield United sparket ligaen i gang igen.

Der er flere spændende opgør i den første tid efter genstarten. 19. juni tager Tottenham imod Manchester United, mens Chelsea og Manchester City tørner sammen 25. juni.

Topbraget mellem Manchester City og Liverpool er programsat til 2. juli, men da kan mesterskabet altså allerede være tilfaldet Liverpool for første gang siden 1990.

Efter planen skal sidste spillerunde af Premier League afvikles i den sidste weekend af juli.