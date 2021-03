Liverpool isolerer krisen til ligaen med CL-avancement

Holdet skulle dog igennem en del afbrændere, før onsdagens sejr kom i hus i anden halvleg. Som i det første opgør var det Mohamed Salah og Sadio Mané, som stod for scoringerne.

De første 45 minutter var meget afvekslende med masser af muligheder i begge ender af banen.

Salah havde et par oplagte muligheder for Liverpool, men Leipzig var også tæt på at tage føringen et par gange i løbet af de første 45 minutter.

Utroligt nok stod der stadig 0-0 på måltavlen, da spillerne gik til pause. Men det havde bestemt ikke været en kedelig målløs halvleg.

Også i de sidste 45 minutter skortede det ikke på chancer, men Liverpool udstillede flere gange, hvorfor holdet har enorme scoringsproblemer for tiden.

Det blev bedst illustreret, da Diogo Jota brændte en friløber, og Salah sparkede riposten over et tomt mål. Begge blev reddet fra miseren af en offsidekendelse, men de elendige afslutninger kunne de ikke løbe fra.

Som halvlegen skred frem forsøgte Julian Nagelsmann at satse mere og mere offensivt med sine indskiftninger.

En af dem var tæt på at give pote efter 65 minutter. Den tidligere FC Midtjylland-angriber Alexander Sørloth sendte et flot hovedstød forbi Liverpool-keeper Alisson Becker, men overliggeren forhindrede åbningsmålet.

En scoring ville have åbnet kampen helt op og sat tryk på det i forvejen pressede Liverpool-mandskab. I stedet fik Mohamed Salah endelig prikket hul på bylden.

På en kontra kunne han trække ind i banen og sparke bolden fladt til det korte hjørne med 20 minutter igen.

Det duftede af engelsk avancement, og det blev cementeret tre minutter efter føringsmålet.

Indskiftede Divock Origi smækkede en hård bold perfekt ind i feltet, hvor Sadio Mané kunne smide en fod på og styre kuglen ind til 2-0.

Game over Leipzig og et tiltrængt pusterum fra krisesnakken for de engelske mestre.