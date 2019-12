Liverpool henter hurtig japaner i Salzburg

Jürgen Klopp råder over en spiller mere, når Liverpool i foråret skal forsøge at vinde sit første mesterskab siden 1990.

1. januar skifter japaneren Takumi Minamino til den engelske storklub. Han er blevet købt fri i den østrigske klub Red Bull Salzburg, som Liverpool i efteråret krydsede klinger med i Champions League-gruppespillet.

Det skriver Liverpool på sin hjemmeside.

- At blive Liverpool-spiller er en drøm, der går i opfyldelse. Det har været et af mine mål at spille i Premier League. Jeg synes, det er den bedste liga i verden, siger Minamino blandt andet ved præsentationen.

Siden skiftet til Salzburg i 2015 har kantspilleren med de hurtige fødder scoret 64 gange i 199 kampe for den østrigske klub, mens det er blevet til 11 fuldtræffere i 22 landskampe.

Prisen anslås i engelske medier til at være cirka 64 millioner kroner, og manager Jürgen Klopp er meget begejstret for sin kommende spiller.

- Det er et fantastisk indkøb. Vi er meget, meget glade for det. Vores fans har for nylig haft chancen for at se ham fra nært hold, så jeg tror ikke, jeg behøver at uddybe hans kvaliteter, for dem kender fansene allerede, siger Klopp, inden han alligevel uddyber:

- Han er meget hurtig og meget klog, og han finder plads mellem kæderne. Han er modig med bolden på fødderne, men også uden bolden, fordi han er en holdspiller. Han får det bedste ud af sig selv og sine holdkammerater.