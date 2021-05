Liverpool giver fans indflydelse efter Super League-uro

Den nye fanbestyrelse skal være på plads inden starten på næste sæson. Derved skal fansene få mere at skulle have sagt i klubbens beslutninger.

Det vakte stor opsigt og vrede blandt Liverpools fans, at klubben ville være med i udbryderligaen Super League.

Det havde Liverpools ledelse besluttet uden at inddrage fansene, og det skabte kritik.

Det er planen, at Liverpools ledelse vil invitere medlemmer fra fanbestyrelsen med til klubbens bestyrelsesmøder for at give dem en stemme.

Liverpool-direktør Billy Hogan takker fansene, som har givet klubben god feedback i den seneste tid.

- Det har været uvurderlig respons og har hjulpet os med at nå et punkt, hvor vi er nået til enighed om principperne, som vil føre til skabelsen af en ny bestyrelse af fans, siger Billy Hogan til klubbens hjemmeside.

Også Tottenham vil give fans mere indflydelse. Det meddelte London-klubben tidligere på måneden.

Liverpool og Tottenham var blandt de 12 klubber, der ville være med i Super League. Fire andre engelske klubber - Manchester City, Manchester United, Chelsea og Arsenal - var også en del af projektet, men alle engelske klubber har siden trukket sig.

Kun Real Madrid, FC Barcelona og Juventus har ikke droppet planerne om Super League.