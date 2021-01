Liverpool-forsvareren Matip er ude med en ankelskade

Liverpools erfarne midterforsvarer Joel Matip beskadigede et ledbånd i anklen under holdets 3-1-sejr over Tottenham i Premier League torsdag aften.

Det fortæller Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Stopperne Virgil van Dijk og Joe Gomez er i forvejen begge ude med længerevarende skader, og nu ser forsvarskrisen altså ud til at være blevet forværret yderligere for Liverpool, efter at Matip måtte forlade kampen midtvejs.