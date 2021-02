Liverpool finder tilbage på vinderkurs mod bundprop

Det er et stykke tid siden, Liverpool har haft noget at juble over i Premier League.

Her vandt Liverpool nemlig for første gang i ligaen siden 31. januar, da de forsvarende mestre på udebane slog Premier Leagues bundprop, Sheffield United, med 2-0.

Dermed nærmer Liverpool, som ligger nummer seks, sig de nærmeste konkurrenter i tabellen. Ingen af holdene fra anden- til femtepladsen - Manchester United, Leicester, West Ham og Chelsea - vandt således denne weekend.

Liverpool har 43 point, hvilket er henholdsvis et og to færre end Chelsea og West Ham. Manchester City er stukket af i toppen og har 62 point.

Mod Sheffield trak det flere gange i første halvleg op til en Liverpool-scoring. Gæsterne sad som vanligt meget på bolden og spillede sig også til flere fine muligheder, men hver gang stod en velspillende Aaron Ramsdale i vejen i Sheffield-målet.

Sheffield bed også fra sig i enkelte momenter.

Bolden endte faktisk i Liverpool-målet cirka ti minutter før pausen, da Ozan Kabak kortvarigt så ud til at have lavet et selvmål, men linjedommeren vinkede for offside, og målet nåede aldrig op på tavlen.

Anden halvleg var kun små tre minutter gammel, da Liverpool endelig fik banket hul i den mur, Aaron Ramsdale lod til at have bygget foran sit eget mål.

Curtis Jones stod det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, da bolden tilfældigt endte ved midtbanetalentets fødder i feltet. 20-årige Jones sendte den resolut i mål til 1-0.

Lidt over et kvarter efter fordoblede Roberto Firmino føringen med lidt hjælp fra en Sheffield-fod, der fik bolden til at springe op og i mål.

Så lugtede det for alvor af Liverpools første ligasejr i næsten en måned, og det blev da også en realitet uden slinger i valsen.

Nederlaget er Sheffields fjerde i træk, og klubben er begravet på Premier Leagues sidsteplads med seks point op til West Bromwich på 19.-pladsen og 15 point op til første hold over nedrykningsstregen.