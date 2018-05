Liverpool får midtbaneopmuntring frem mod CL-finalen

Den tyske landsholdsspiller Emre Can vendte mandag tilbage til træning, efter han har siddet ude i to måneder med en rygskade.

Også James Milner, som gik glip af sæsonens sidste ligakamp med en mindre muskelskade, er tilbage.

Klopp er dog forsigtig med at glæde sig for tidligt over Emre Cans comeback og venter med at regne sine muligheder for at bringe ham i spil for endegyldige.

- Det afhænger altid af reaktionen. Men lad mig sige det på denne måde: For ti dage siden troede jeg ikke, at det ville være muligt, at han kunne gøre, hvad han gjorde i dag. Det så godt ud. Det er meget positivt, men vi er nødt til at vente.

- Døren står åben, og han er desperat efter at spille en rolle. Vi får at se, siger Jürgen Klopp ifølge Reuters.

Foruden Emre Can har også Adam Lallana været ude med en slem skade, og da Alex Oxlade-Chamberlain er færdig for sæsonen, havde Klopp i et godt stykke tid kun Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum og James Milner af fødte midtbanespillere til sin tremandsmidtbane.

Adam Lallana kom i kamp, da Liverpool afsluttede Premier League med 4-0 hjemme over Brighton.