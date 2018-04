Liverpool-comeback sikrer CL-semifinale i Guardiola-nedtur

For City-manager Josep Guardiola blev det en aften, han helst vil glemme. Ud over at sluge nederlaget blev han bortvist på et tidspunkt, hvor City fortsat havde gode muligheder for at gå videre.

Kort før pausen fik Manchester City fejlagtigt annulleret et mål, da Leroy Sane blev vinket offside, efter at han havde sparket bolden i nettet.

Tyskeren stod i en strafbar offsideposition. Men da bolden kom fra James Milners knæ, skulle målet have været anerkendt af kampens spanske dommer, Mateu Lahoz.

Dommerens præstation var mere end, hvad City-manager Josep Guardiola kunne klare.

Da der blev fløjtet til halvleg strøg Guardiola ind på banen og overfusede dommeren, som valgte af bortvise manageren fra kampen.

Tingene startede ellers positivt for Manchester City.

Hjemmeholdet stillede op i en uvant opstilling med tre forsvarsspillere i en meget offensiv formation, og de blåklædte kom bragende fra start, da Gabriel Jesus sparkede bolden ind bag Loris Karius efter blot to minutter.

Det var den tidligere Liverpool-spiller Raheem Sterling, som fandt brasilianeren i en fri position. Dermed var det svære comeback gjort sandsynligt.

Målet rystede Liverpool, som prøvede at få ro på ved at holde på bolden. Men City-presset var for højt til, at Liverpool kunne få spillet til at flyde.

Gennem hele halvlegen var Liverpool presset i bund, og i store perioder var det spil mod et mål, men gæsterne holdt stand.

Med fem minutter til pause var Manchester Citys Bernardo Silva tæt på at give hjemmeholdet et godt udgangspunkt til anden halvleg. Men hans forsøg ramte stolpen.

To minutter senere blev Leroy Sane fejlagtigt vinket offside af linjevogteren.

Om Guardiolas bortvisning i halvlegen påvirkede spillet på banen, skal være usagt, men Liverpool kom bedre ud fra pausen.

I det 56. minut skete, hvad der ikke måtte ske for hjemmeholdet, da Mohamed Salah satte en kniv i Citys semifinalehåb med scoringen til 1-1.

Scoringen betød, at hjemmeholdet skulle score hele fire gange for at gå videre.

I det 77. minut kom kampens sidste scoring, da Roberto Firmino bragte udeholdet foran 2-1.