Liverpool-boss mundhugges med fan: Jeg er kun et menneske

- Han råbte til mig hele tiden.

- Undskyld, at jeg reagerede på det for en gangs skyld. Men jeg er bare et menneske og ikke en professionel manager, som kan tage mod den slags hele tiden, hvor folk bare kan sige, hvad de vil, siger Klopp til Sky Sports.

Den 50-årige tysker forklarer, at han skulle have holdt sig for god til at tage en konfrontation.

- På et tidspunkt tænkte jeg bare, at nu er det nok. Jeg ved ikke, om vi var bagud, men det tror jeg. Det betød heller ikke noget, for jeg havde bare fået nok, forklarer Klopp.

- Det var også min skyld. Jeg skulle ikke have reageret på det. Jeg sagde ikke noget slemt, men viste ham bare, at jeg ikke var alt for glad for det, han hele tiden sagde.

Liverpool var uden nederlag i 18 kampe i træk før 0-1-nederlaget til Swansea, der er sidst i Premier League.

Liverpool forpassede samtidig en mulighed for at nå op på samme pointantal som Chelsea på ligaens tredjeplads.