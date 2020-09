Liverpool avancerer efter målfest i Liga Cuppen

På et hold med en blanding af etablerede og unge spillere blev både japaneren Takumi Minamino og midtbanetalentet Curtis Jones dobbelte målscorere for Liverpool.

Spænding var der ingen af, allerede ved pausen førte Liverpool 4-0.

Mindre suveræn var Manchester City, som dog også er klar til fjerde runde.

Pep Guardiolas mandskab vandt med 2-1 hjemme over Premier League-nedrykkeren Bournemouth.

City kom i front ved 17-årige Liam Delap i 18. minut, men Bournemouths Sam Surridge svarede igen få minutter senere.

Siden måtte City kæmpe hårdt for et afgørende mål, og i forsøget på at fremtvinge det blev stjernerne Kevin De Bruyne og Raheem Sterling sat på banen. Det blev dog deres holdkammerat Phil Foden, som afgjorde kampen på en scoring et kvarter før tid.

Philip Billing spillede hele kampen for Bournemouth. I næste runde skal Manchester City spille ude mod Burnley.

Aston Villa var også i aktion torsdag. Her vandt holdet sikkert med 3-0 ude over Bristol City. Stoke City er Aston Villas næste modstander.

Kampene i fjerde runde spilles allerede i næste uge.

Der mangler dog at blive spillet et opgør i tredje runde. Tirsdag skulle Tottenham have mødt Leyton Orient, men på grund af coronatilfælde hos hjemmeholdet er kampen udskudt.