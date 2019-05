Liverpool-anfører beder for City-bommert mod Leicester

Mandag aften kan Manchester City med en sejr hjemme over Leicester i Premier League overhale Liverpool på ligaens førsteplads. Derefter vil der restere en spillerunde i England.

I de kommende dage vil to fodboldkampe definere meget af Liverpools sæson.

Og tirsdag skal Liverpool på hjemmebane forsøge at vende et 0-3-nederlag til FC Barcelona i semifinalen i Champions League til samlet sejr.

Liverpool-anfører Jordan Henderson fortæller, at han sammen med holdkammeraterne skal se mandagens ligaopgør i tv, og han håber på hjælp fra Leicester og Kasper Schmeichel.

- Gutterne skal se mandagens kamp, og vi beder for et mirakel, siger Henderson ifølge Reuters.

Henderson kender Leicester-manager Brendan Rodgers, som tidligere har været manager i Liverpool. Og måske bliver den forbindelse udnyttet.

- Jeg er sikker på, at Leicester, som er et fantastisk hold, vil gå ud og give alt. Vil jeg sende Brendan en besked? Nej. Eller måske. Jeg vil tænke over det, lyder det fra Henderson.

Liverpool, som senest vandt det engelske mesterskab i 1990, er før sin sidste ligakamp hjemme mod Wolverhampton to point foran City, som mangler at spille to kampe. City slutter af ude mod Brighton.

- City er et fantastisk hold, men det er vi også. Uanset hvem der tager titlen, så er det et fortjent mesterskab. Vi kunne ikke have gjort mere, så vi kan ikke fortryde noget.

- Det bliver afgjort i den sidste kamp, og vi er nødt til at slutte godt af på Anfield, og så skal vi bede til, at mirakler kan ske, siger Henderson.

Det kræver også lidt af et mirakel at vende 0-3-nederlaget til Barcelona til samlet sejr tirsdag aften.

- Vi er ikke dumme. Vi ved, at det er en enorm opgave, og jeg er sikker på, at alle regner med, at Barcelona går videre.

- Det bliver svært tirsdag, men vi må bare præstere det bedste, vi kan. Og så ved man aldrig, hvad der vil ske, siger Henderson.