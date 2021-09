Liverpool afviser Milan-comeback i festforestilling

Den engelske sejr var dog helt fortjent og burde have været mere komfortabel.

Simon Kjær gjorde sit for at holde sammen på sit forsvar og kom i den grad på overarbejde.

Liverpool er kendt for at kunne sætte sine gæster under hårdt pres på Anfield, og det måtte Milan sande fra første færd.

Italienerne blev nærmest blæst ud over baglinjen i Liverpools angrebsraseri, som gav publikummet noget at juble over efter otte minutter.

Trent Alexander-Arnold brød på karakteristisk vis ind i feltet fra højresiden, og da han sendte sit skud mod mål, var Fikayo Tomori så uheldig at rette bolden af, så den havnede i eget net.

Åbningsmålet fik dog ikke Liverpool til at geare ned. Angrebene rullede fortsat derudad, og travle keeper Mike Maignan havde flere vitale redninger.

Efter 13 minutter fik Liverpool så den største chance af alle for at bringe sig på 2-0, da hjemmeholdet fik tilkendt straffespark for arm på bolden.

Mohamed Salah havde scoret 17 gange i træk fra straffesparkspletten for Liverpool, men denne gang blev hans skud luret af Mike Maignan.

Dermed forpassede Salah i denne omgang muligheden for at tangere Jan Mølbys rekord med 18 scoringer i træk på straffespark for Liverpool.

Danskeren præsterede endda dette to gange, da han i perioden fra 1986 til 1995 vekslede 37 straffespark til 36 mål.

Milan havde absolut intet at byde på offensivt de første 40 minutter, og udeholdet kunne intet have indvendt mod at være bagud 0-3, men ud af det blå vendte kampen på en tallerken.

Først udlignede Ante Rebic klinisk, da han blev spillet fri i et mønsterangreb efter 42 minutter, og to minutter senere kom Milan også på 2-1.

Efter et kontraangreb afværgede Liverpool i første omgang et forsøg på målstregen, men Brahim Díaz fulgte op og scorede nemt.

Blot et minut efter pausen havde Milan igen bolden i nettet, men Simon Kjærs mål blev annulleret for offside i opspillet.

I stedet kom Liverpool på 2-2 to minutter senere. Divock Origi chippede smart bolden over Milan-forsvaret, og denne gang svigtede Salah ikke i fri position.

Liverpool pressede tungt, og med 20 minutter tilbage lykkedes det igen hjemmeholdet at komme i front.

Efter et hjørnespark havnede bolden lige uden for feltet, hvor Jordan Henderson med et fremragende spark tog bolden i opspringet og nettede til 3-2.

Milan havde ikke flere comebacks i sig, og Liverpool kunne have scoret yderligere, da holdet kørte åbningssejren hjem.