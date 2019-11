Artiklen: Liverpool accepterer at spille to dage i træk i december

Liverpool accepterer at spille to dage i træk i december

Liverpool kommer til at spille Liga Cup-kvartfinale mod Aston Villa 17. december og derefter semifinale ved VM for klubhold i Qatar dagen efter.

Det skriver BBC.

Således har klubben accepteret kamptidspunktet fra EFL (English Football League) og kommer til at dele sin trup i to dele, hvor den ene spiller kvartfinale hjemme i England, og den anden rejser til VM.

- Som et resultat af dette må vi bruge to forskellige trupper, hvor den ene deltager i klub-VM, og den anden spiller Liga Cup, lyder det i en udtalelse.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har ellers tidligere ytret overvejelser om, at man ikke ville stille op i Liga Cup-kvartfinalen, hvis ikke der blev fundet et orden.

- Hvis de ikke finder et passende tidspunkt - ikke klokken tre om natten juledag - så spiller vi ikke, sagde Klopp ifølge BBC.

- Sådan noget bliver man nødt til at tænke over. Hvis du har et program, hvor et hold ikke kan deltage i alle kampe, så bliver man nødt til at genoverveje det. Forhåbentlig begynder man på det på et tidspunkt, og forhåbentlig er det tidspunkt nu.

Ifølge EFL har Liverpool i sidste ende selv ønsket at fastholde spilledatoen 17. december.

- Vi vil gerne takke EFL for deres bestræbelser for at imødekomme os, og vi kan bekræfte, at alternative datoer er blevet bekræftet, men i sidste ende blev ingen betragtet som egnede uden at gå på kompromis med resten af kampprogrammet, lyder det fra Liverpool.

Det er uvist, hvordan Liverpool kommer til at dele sin trup op. Modstanderen i semifinalen ved VM for klubhold findes i Doha 14. december.

Liverpool banede sig vej til kvartfinalen i Liga Cuppen - også kaldet Carabao Cup - ved at slå Arsenal efter straffesparkskonkurrence.

Liverpool stillede op med mange reserver, og dem bliver der altså brug for igen i det komprimerede program kort før jul.