Litauen melder sig på banen til VM-værtskab i ishockey

Litauen har også meldt sig som kandidat til at overtage halvdelen af værtskabet for det kommende VM i ishockey.

Danmark og Slovakiet har også meldt sig på banen til at overtage halvdelen af værtskabet, men Litauen er en bedre kandidat, mener landets premierminister.

- I forhold til pandemien vil det være mere praktisk at have VM i to baltiske lande.

- Litauen har den nødvendige infrastruktur, siger Ingrida Simonyte efter et møde med præsidenten i Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), René Fasel.

Litauen er ikke et af de 16 hold, der er kvalificeret til VM.

Letlands hovedstad, Riga, skal være vært for halvdelen af VM, men har også budt ind på at overtage den anden halvdel af værtskabet, så spillerne slipper for at krydse landegrænser under VM.

Hviderusland fik frataget værtskabet, fordi landet har oplevet voldsomme demonstrationer rettet mod præsident Aleksandr Lukasjenko, efter at han i august blev genvalgt.

Oppositionen beskyldte præsidenten for at have svindlet med valget, og EU har siden indført sanktioner mod Lukasjenko.

Desuden vurderede en ekspertgruppe nedsat af IIHF, at Hviderusland ikke håndterede coronapandemien tilstrækkelig forsvarligt.

Slutrunden begynder 21. maj og varer frem til 6. juni.

I 2020 blev ishockey-VM aflyst på grund af coronapandemien.