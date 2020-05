Listigt Ingvartsen-frispark sikrer Union et point

Union kunne tage et godt ryk væk fra bundkampen med en sejr over Mainz, men berlinerne gjorde det svært for sig selv.

Hovedstadsklubben fik en skidt start, da Ridle Baku med et fladt spark inde i feltet bragte gæsterne foran efter bare 13 minutter.

Det var ni kampe siden, at Marcus Ingvartsen blev noteret for sin seneste ligatræffer, men den danske angriber mangler ikke selvtillid.

Efter godt en halv times spil fik Union frispark på kanten af Mainz-feltet. Ingvartsen udnyttede, at målmanden fik taget et for langt skridt til siden bag sin mur, så danskeren med et fladt spark kunne listen bolden ind i det lange hjørne.

Holdkammeraten Robert Andrich dummede sig dog gevaldigt kort før pausen. I en helt ufarlig situation på modstanderens banehalvdel kom han alt for sent i en tackling. Han havde et gult kort i forvejen, og så var Union i undertal.

Det gjorde jagten på de tre point og et solidt ryk væk fra bundstriden en del vanskeligere for Berlin-klubben, som dog formåede at holde 1-1 hjem.

I Hoffenheim stod både Jacob Bruun Larsen og Robert Skov stærkt i billedet med en assist hver og flere gode aktioner. Men rampelyset tilhørte østrigske Christoph Baumgartner.

Han strålede første gang efter 11 minutter, da Bruun Larsens tværpasning i feltet blev mødt af Baumgartner, som med indersiden sendte hjemmeholdet i front.

Betingelserne blev lettere, da Kölns Sebastiaan Bornauw fik rødt kort godt midtvejs i halvlegen for en voldsom tackling.

Kort efter pausen var det Robert Skovs tur til at sætte Baumgartner op. Et godt indlæg med højrefoden fra danskeren blev mødt af østrigerens pande, og bolden nåede lige nøjagtigt over målstregen.

Men Baumgartner var ikke færdig med at brillere. Få minutter senere leverede han en genial frispilning bag om støttebenet til Steven Zuber, som let gjorde det til 3-0. Så var den kamp lukket. Skulle man tro.

For minuttet efter kom Benjamin Hübner for sent i en tackling og fik sit andet gule kort. Det gav 40 minutter med ti mod ti, og med en halv time igen fik Florian Kainz reduceret på et afrettet forsøg.

Spændingen kom for alvor tilbage, da et VAR-eftersyn gav gæsterne et straffespark med knap et kvart igen. Men Mark Uths forsøg blev reddet, og det tappede Köln for det ellers pludseligt opståede håb.

Det blev til et par chancer i begge ender, men ikke flere scoringer.