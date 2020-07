Lionel Messi kræver forandringer i Barcelona

Lionel Messi er langt fra tilfreds med, hvad FC Barcelona har præsteret i denne sæson, efter at ærkerivalerne fra Real Madrid torsdag aften blev kronet til spanske mestre.

- Der skal ændringer til.

- Alle i klubben kommer til at være vrede over, hvordan tingene har udspillet sig i denne sæson, og det er helt normalt. Sådan vil spillerne også have det, siger Messi ifølge AFP.