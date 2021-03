Lionel Messi kan tangere klublegende mod Huesca

Xavi Hernandez, tidligere barcelonamidtbanespiller, nåede at optræde 767 gange for den catalanske klub i karrieren.

Lionel Messi har spillet en kamp færre, men mandag kan han komme op på siden af Xavi, når han sammen med resten af barcelonamandskabet tager imod bundproppen Huesca i La Liga.

Søndag skal Barcelona møde Real Sociedad. Får Lionel Messi minutter i den kamp, bliver han den spiller i barcelonahistorien, som har spillet flest kampe for klubben.

Lionel Messi er indehaver af mange bemærkelsesværdige rekorder i FC Barcelona. Han er den spiller med flest mål, flest assister, flest hattricks og den med flest vundne trofæer.

Det den 33-årige målscorer har leveret siden sin debut for Barcelona i 2004, er beundringsværdigt, mener Ronald Koeman, klubbens cheftræner.

- Det faktum, at han er ved at udligne Xavis kamprekord, er utroligt, siger Ronald Koeman forud for mandagens kamp.

- Man skal også se på alle de mål, han har scoret, og de trofæer, han har løftet. Alt, hvad han har gjort, er bemærkelsesværdigt, fortæller den hollandske træner.

Det er endnu uvist, hvad fremtiden bringer for Messi efter sommeren 2021. Argentineren har ikke forlænget sin kontrakt, som udløber i juni, og der har floreret en del rygter, som sætter ham i forbindelse med Paris Saint-Germain og Manchester City.

Barcelona er stadig med i kapløbet om La Liga-trofæet i denne sæson. Syv point er der op til førerholdet Atlético Madrid inden mandagens opgør mod Huesca.

Kampen begynder klokken 21.