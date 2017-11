Lionel Messi forlænger med Barcelona til 2021

I kontrakten er der, som reglerne foreskriver i Spanien, en frikøbsklausul. Den lyder på 700 millioner euro svarende til 5,2 milliarder kroner.

Den 30-årige superstjernes nye kontrakt har været et stort tema i Spanien. Allerede tilbage i juli meldte Barcelona ud, at kontrakten var på plads og ville blive underskrevet, når Messi vendte tilbage fra sin sommerferie.

Argentinerens signatur lod dog vente på sig, og så begyndte spekulationerne pludselig at gå i de spanske medier om, hvorfor han endnu ikke havde skrevet under, når aftalen ifølge klubben var forhandlet på plads.

I sidste uge kom der så en indikation på en underskrevet kontrakt, da ligapræsidenten Javier Tebas sagde, at Messi havde sat sin signatur på alle papirer, selv om det ikke var meldt ud.

Det er blandt andet blevet til otte spanske mesterskaber og fire Champions League-titler for Messi i Barcelona.

Han har desuden vundet Ballon d'Or fem gange som tegn på, at han er verdens bedste fodboldspiller. De seneste år har han duelleret med rivalen Cristiano Ronaldo (Portugal og Real Madrid) om den titel.

Messi og Barcelona har også vundet VM for klubhold tre gange. Han mangler fortsat at vinde VM med Argentina.

Tættest på var han i 2014, hvor Argentina tabte VM-finalen til Tyskland.

Til sommer får han en ny chance, da han selv sørgede for en VM-billet til et kriseramt argentinsk landshold ved at lave hattrick i den afgørende kvalifikationskamp i oktober.

Den vævre dribler kan også prale af at være den mest scorende spiller for både Argentina og Barcelona i historien.

Spiller Messi i Barcelona frem til sommeren 2021, vil han have tilbragt 17 år på førsteholdet for Barcelona. Han kom til klubben som ungdomsspiller i år 2000 fra argentinske Newell's Old Boys.