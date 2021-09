Lionel Messi åbner målkontoen i PSG-trøjen

Det var en af sommerens helt store overraskelser, da Lionel Messi måtte vinke farvel til sin barndomsklub, FC Barcelona, blot for at blive budt velkommen i Paris Saint-Germain.

Tirsdag aften var det så PSG's tur til at se ham brillere, da han brugte Kylian Mbappé som opspilsstation, inden han satte bolden op i krogen fra kanten af feltet til 2-0.

Det gik ud over Manchester City, der i Champions League-gruppekampen blev sænket med to smukke mål i den franske hovedstad, Paris.

Lionel Messi fortalte efter kampen, at han var ved at blive desperat efter at score sit første mål. Det er formentlig med til at fortælle en del om hans vante scoringsgennemsnit, da det blot var hans fjerde kamp for klubben.

- Det er sandt, at jeg var ved at blive desperat efter at score mit første mål for klubben, lød det fra hovedpersonen ifølge AFP.

Tirsdagens signaturmål var Messis første i PSG-trøjen, og selv om det lignede, at holdet er ved at tilpasse sig argentineren og hans velkendte løbemønstre, så mener han selv, at det forholder sig omvendt.

- Jeg har kun spillet her på hjemmebane en gang før i dag (tirsdag, red.), men lige så stille begynder jeg at tilpasse mig holdet, sagde han tirsdag.

Argentineren var hen over sommeren også rygtet til tirsdagens modstander, Manchester City. Skulle det være sket, ville det være blevet til et gensyn med hans tidligere træner i Barcelona, Pep Guardiola.

Ikke overraskende havde den spanske træner derfor også kun flotte ord at sige om hans tidligere spiller.

- Vi ved, at det er umuligt at kontrollere Leo (Lionel Messi, red.). Han havde ikke bolden meget, men han er bare ustoppelig, lød det fra en respektfuld Guardiola efter opgøret.

Den ydmyge verdensstjerne snakkede ikke meget om sin egen præstation eller sit eget mål, men argumenterede i klassisk interviewstil i stedet for, at sejren var det vigtigste.

- Det vigtigste var sejren mod en af favoritterne til turneringstitlen, lød det.

Kylian Mbappé scorede kampens første mål.

PSG fik en skidt start på Champions League, da holdet på udebane blot formåede at tilkæmpe sig et enkelt point mod belgiske Club Brugge i første kamp. Derfor kan tirsdagens sejr få stor betydning for klubbens videre færd.

I øjeblikket har Lionel Messi og PSG fire point efter to kampe, hvilket er nok til en førsteplads i gruppen. Dog med samme pointantal som Club Brugge.