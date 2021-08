Lionel Messi: PSG passer perfekt til mine ambitioner

- Jeg ser frem til at starte et nyt kapitel i min karriere. Klubben og dens visioner passer perfekt til mine ambitioner, siger Lionel Messi til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- Jeg ved, hvor talentfuld spillerne og staben er. Jeg er opsat på at opbygge noget stort for klubben og fansene sammen med dem. Jeg kan ikke vente med at spille på Parc des Princes.

Paris Saint-Germains præsident, Nasser al-Khelaifi, glæder sig over fangsten.

- Jeg er meget glad for, at Lionel Messi har valgt at komme til Paris Saint-Germain, og vi er stolte over at byde ham og hans familie velkommen til Paris, siger Nasser al-Khelaifi .

Trods massive investeringer i truppen mangler PSG endnu at vinde en Champions League-titel, og i sidste sæson missede holdet sågar at vinde det franske mesterskab.

- Han har ikke lagt skjul på, at han ønsker at fortsætte med at spille på det højeste niveau og vinde trofæer. Klubbens ambition er selvfølgelig den samme, siger Nasser al-Khelaifi.

- Sammen med vores fremragende træner og hans stab, ser jeg frem til at se vores hold skabe historie for alle vores fans over hele verden, siger PSG-chefen.

PSG har tidligere denne sommer fået tilgang af den italienske EM-keeper Gianluigi Donnarumma, den spanske forsvarsveteran Sergio Ramos og den hollandske midtbanespiller Georginio Wijnaldum.

Alle er ligesom Messi hentet på en fri transfer. Derudover har klubben også købt backen Achraf Hakimi af den italienske mesterklub Inter.

PSG og Messi holder pressemøde onsdag klokken 11.