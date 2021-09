Lindstrøms indtog i Bundesligaen imponerer landstræneren

- Jeg er overrasket. Jeg synes ikke, det var, hvad man kunne forvente, når en ung dansk spiller kommer til Bundesligaen.

- Vi har set før, at det tager tid for unge danske spillere både at træde et niveau op og træde ind i omklædningsrummet og sætte sig i respekt. Det er ikke sådan lige til.

- Lindstrøm har sat i respekt fra start med kvalitet. Han spiller fuldstændig frit og har været en af deres bedste på den offensive del af banen, siger landstræneren.

Lindstrøm blev skiftet ind i pausen af Frankfurts ligapremiere mod Dortmund, og siden er han startet inde i kampene mod Augsburg og Bielefeld. Bider han sig fast i startopstillingen, kan man tale om et meget vellykket klubskifte, mener Hjulmand.

- Jeg synes, at "Jobbes" skifte til Frankfurt er gået godt. Han har fået tre ligakampe for Frankfurt og er bare gået direkte ind på holdet og har spillet.

- Han er steppet et niveau op og har spillet godt. Det er et godt skifte for sådan en knægt, hvis han kan hægte sig på og få fast spilletid i Bundesligaen, siger landstræneren.

Samtidig mener han, at den rapfodede kreatør passer perfekt ind i den stærke tyske liga.

- Når kampene åbner sig, som de gør i Tyskland, så er det helt perfekt for ham, at det går frem og tilbage, for så får han lidt plads til at drive bolden, og i den fase har han været stærk, siger Kasper Hjulmand.

Jesper Lindstrøm har spillet en A-landskamp. Det var den coronaafbudsramte testkamp mod Sverige i november sidste år.

Offensivspilleren har muligheden for at øge det antal i løbet af den kommende uge, der byder på tre VM-kvalifikationskampe mod Skotland, Færøerne og Israel.

Opgøret mod Skotland spilles onsdag aften i Parken.