Lindbergs jubilæum blev spoleret: Tænker kun på kamp 251

- Selve jubilæet kommer jeg da til at glæde mig over, men ikke over selve kampen.

- Jeg er stolt af at have været en del af landsholdet i så mange år. Stolt af, at jeg har været dygtig nok til at kunne være med så længe, siger Hans Lindberg.

På ranglisten over spillere med flest landskampe er det kun Lars Christiansen med 338 kampe, der ligger foran den 36-årige Füchse Berlin-fløj.

I Golden League-kampen mod Egypten tidligere på måneden gik Lindberg forbi Bo Spellerberg og satte sig alene på andenpladsen. Og mod Tjekkiet rundede han altså den markante milepæl med 250 kampe.

- Lige nu kan jeg ikke bruge det til så meget, når vi tabte til Tjekkiet. Her og nu handler det for mig kun om kamp nummer 251 mod Spanien, siger Hans Lindberg.

Det bliver 13. gang i landsholdskarrieren, at Hans Lindberg står over for spanierne.

- Det er to hold, der ligger godt til hinanden. Spanien har altid et stærkt hold, der spiller klogt. Det bliver højst sandsynlig en tæt kamp, som det altid gør mod dem, hvis man lige ser bort fra VM-finalen i 2013.

Den omtalte VM-finale tabte Danmark med hele 19-35, men danskerne vandt til gengæld senest, de to hold mødtes ved EM i Polen for to år siden.