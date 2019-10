Lindberg på landsholdet igen: Det rigtige sted for mig

Men nu er han tilbage på landsholdet, der i denne uge er samlet i Aarhus til Golden League.

- Jeg har glædet mig til at være her igen. Jeg synes, det er sjovt at være her og spille på landsholdet og være en del af den her gruppe, siger Lindberg.

Den 38-årige fløjspiller overvejede kort undervejs, om pausen skulle gøres permanent, men tanken fløj hurtigt ud af hovedet igen.

- Den første test på det var første landsholdssamling, hvor jeg sad på tilskuerrækkerne og så Danmark spille i Royal Arena.

- Det var første gang, jeg kunne mærke efter, og der kunne jeg godt mærke, at jeg synes, det kunne være sjovt, hvis jeg var nede på banen. Det var ikke noget med et lettelsens suk.

- Det var ikke det rigtige for mig at sidde udenfor. Det har heller ikke været planen. Det har hele tiden været planen at holde en kort pause og holde mig skadefri, siger han.

Landstræner Nikolaj Jacobsen er også glad for, at han igen kan gøre brug af den rutinerede fløj, der til dagligt spiller i Füchse Berlin, hvor han i øjeblikket får tæt på fuld spilletid.

- Det er dejligt, at Hans er tilbage. Jeg synes jo, at han viser i sin klub, at han er på et ekstremt højt niveau, og at han også fysisk er godt med, siger landstræneren.

Han er dog bevidst om, at Lindberg og makkeren på højre fløj, 36-årige Lasse Svan, ikke har alverdens år tilbage på landsholdet.

- På et eller andet tidspunkt på højre fløj skal vi nok til at have noget nyt klart, men lige nu synes jeg, at det er de to bedste, der er, og så skal man også være med og ikke kigge på alderen, siger Nikolaj Jacobsen.