Lilleputnationer øjner historisk EM-deltagelse i skæbnekamp

Det er en konsekvens af det stadig relativt nye Nations League-format. En af idéerne bag den europæiske turnering er at give mindre fodboldnationer en alternativ vej til den endelige EM-slutrunde.

Det er den vej, som Nordmakedonien og Georgien nu nærmer sig enden af.

- Det her er karrierens største kamp for os alle.

- Vi spiller for os selv, for holdet, men også for hele landet. Jeg håber, at det lykkes, og at vi skal spille EM, siger Nordmakedoniens midtbanespiller Elif Elmas til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

Det nordmakedonske mandskab bliver anført af det 37-årige nationalikon Goran Pandev, der står noteret for 113 landskampe.

- Lad os i disse vanskelige tider forene os og prøve at gøre vores drøm til virkelighed, skriver han i et opslag på Instagram forud for torsdagens kamp.

Nations League, der blev skudt i gang i 2018, har deltagelse af alle Uefas lande og består af fire forskellige niveauer.

I turneringens første udgave var både Nordmakedonien og Georgien på laveste niveau, D. Begge lande vandt deres gruppe, der består af fire hold, og det samme gjorde Kosovo og Hviderusland.

I oktober blev der spillet playoffsemifinaler, og her vandt Nordmakedonien og Georgien over henholdsvis Kosovo og Hviderusland. Dermed er de klar til kampen torsdag, der vil blive historisk for et af de to lande.

Der er torsdag også yderligere tre EM-billetter på spil. De andre playoffkampe er Ungarn-Island, Nordirland-Slovakiet og Serbien-Skotland.