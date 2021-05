Lille støder mægtige PSG af den franske fodboldtrone

Lille og PSG sluttede med blot et points forskel i toppen af tabellen. Det er Lilles fjerde mesterskab i historien og det første siden 2011.

PSG gjorde ellers sit hjemmearbejde og vandt med 2-0 over Brest, men det var ikke nok til at overhale Lille. Hovedstadsklubben kan dog glæde sig over at have sikret sig en plads i Champions League.

Lyon havde en matematisk chance for at vinde trofæet, men det gik galt mod Nice. Klubben tabte 2-3, og danske Kasper Dolberg scorede det ene af målene for Nice. Med nederlaget dumpede Lyon ned på fjerdepladsen.

Monaco fik nemlig uafgjort mod Lens og overtog tredjepladsen og en billet til Champions Leagues kvalifikationsturnering.

Lille havde overhånden i mesterskabskampen inden den sidste runde. Der var ét point ned til PSG på andenpladsen, og Lille skulle dermed slå Angers for at være sikker på guld.

Lille-spillerne kom godt fra start, og allerede efter ti minutter bragte stortalentet Jonathan David klubben på sejrskurs.

I første halvlegs overtid var den rutinerede tyrkiske angriber Burak Yilmaz på pletten, da han fik chancen på straffespark.

Angers reducerede kort før tid, men de to scoringer fra første halvleg var nok til sejr og altså det første franske mesterskab i ti år.