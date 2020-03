Ligatrænere langer ud efter Jesper Jensens dobbeltjob

Det er en konkurrenceforvridende fordel, at manden på Team Esbjergs cheftrænersæde, Jesper Jensen, også er dansk landstræner.

Sådan lyder konklusionen på en undersøgelse, som TV2 Sport har lavet blandt cheftrænerne hos Team Esbjergs 13 konkurrenter i HTH Ligaen, efter Jesper Jensen mandag blev præsenteret som ny landstræner for kvindelandsholdet.

I undersøgelsen giver trænerne i København, Herning-Ikast, Silkeborg-Voel og Randers udtryk for, at de ikke ser dobbeltjobbet som en optimal løsning.

Trænerne i Ajax, Aalborg, Horsens, Nykøbing Falster, Aarhus og Holstebro mener, det er i orden at dobbeltjobbe, men at konstruktionen også rummer udfordringer.

Cheftrænerne i Odense og Skanderborg kalder dobbeltjobbet for en god løsning, mens Viborg-træner Jakob Vestergaard ikke har ønsket at forholde sig til rundspørgen.

Trænernes kritik går blandt andet på, at Esbjerg får en stor fordel, når klubben skal rekruttere danske spillere. Det eksemplificerer København-træner Claus Mogensen:

- Hvis Jesper Jensen eksempelvis siger til en spiller: "Jeg vil gerne have dig til Esbjerg", hvordan skal vedkommende så forholde sig?

- Det bliver enormt svært for spilleren, for hun kan tænke, at det bedste måske er bedst at blive i sin klub, men når det nu er landstræneren, der spørger, så kan min chance for at spille på landsholdet måske blive større, hvis jeg tager til Esbjerg, siger Claus Mogensen til TV2 Sport.

Jesper Jensens kontrakt som landstræner løber til sommeren 2023. Hans kontrakt med Team Esbjerg udløber året inden.