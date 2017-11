Ligatophold tørner sammen i pokalsemifinale på isen

Efterfølgende tørner Herning Blue Fox og Aalborg Pirates sammen i en dyst om at nå pokalfinalen dagen efter.

Som noget nyt findes pokalmesteren i ishockey i år blandt de fire bedste hold efter 20 runder af Metal Ligaen, og det hele afgøres derfor i et stævne-format i januar, som glæder Ulrik Larsen, der er direktør i Danmarks Ishockey Union.

- Stort set alle hold har haft ambitioner om at komme med til Herning, og muligheden for at komme med til Final Four i Jyske Bank Boxen har i den grad intensiveret den første del af grundspillet.

- Nu glæder vi os til at servere topklasseishockey i VM-arenaen i Herning, siger Ulrik Larsen i en pressemeddelelse.

Herning sørgede ligeledes fredag for at udbygge føringen i Metal Ligaen, da Herning på udebane skøjtede helt hen over Sønderjyske med en storsejr på 8-0.

Her øgede Markus Jensen til 2-0 efter powerplay ti minutter inde i første periode, og han scorede sit andet mål i opgøret, da han også øgede til 3-0 halvandet minut inde i anden periode.

Antti Kerala bragte Herning foran og scorede også til 4-0 i anden periode.

Daniel Nielsen, Lasse Lassen, Anders Poulsen og Jakob Jessen scorede Hernings øvrige mål.

Med sejren topper Herning ligaen med 47 point efter 21 runder, og Aalborg Pirates følger efter med 42 point.

Aalborg øgede afstanden til Odense, da netop Odense blev besejret 3-1 på udebane fredag og dermed forblev på 39 point.

Rungsted følger efter med 38 point efter 1-2 hjemme mod Gentofte Stars.

Frederikshavn White Hawks besejrede Esbjerg Energy 3-1.