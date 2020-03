Ligaforening slår fast: Bundesliga fortsætter trods corona

Bundesligaen skal spilles til ende, mener ligaforeningen, selv om coronavirus spænder ben for kampene.

Trods coronakrisen bliver den tyske Bundesliga i fodbold færdigspillet. Det fastslår Den Tyske Ligaforenings (DFL) direktør, Christian Seifert, i en pressemeddelelse på foreningens hjemmeside.

Meldingen kommer, efter at den tyske regering ligesom den danske har opfordret til, at alle arrangementer i landet med over 1000 deltagere aflyses.

Det sker i håbet om at sinke smittespredningen af sygdommen.

- Der er ingen tvivl om, at sæsonen, der løber frem til midten af maj, skal spilles til ende for at finde op- og nedrykning og deltagere til de internationale turneringer.

- Det er den eneste måde, hvorpå klubberne og DFL kan have planlægningssikkerhed for den kommende sæson på trods af vanskelige omstændigheder, siger Christian Seifert.

Han forklarer, at den konkrete afvikling af de kommende kampe i de to bedste rækker bliver afstemt med de implicerede klubber.

Om tilskuerne fremover skal blive væk fra kampene, melder historien ikke noget om. Men står det til DFL, bliver alle kampe altså afviklet.

- Naturligvis er befolkningens og dermed alle fodboldfans' helbred højt prioriteret. Målet skal være at finde den rette vej mellem berettiget omsorg og overdreven forsigtighed på forskellige livsområder, lyder det fra Christian Seifert.

Efter denne weekends kampe mangler der ni spillerunder i den bedste tyske række.