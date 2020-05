Ligachef efter rapport: Vi er klar til at åbne Superligaen

Hvis det foregår uden tilskuere, vurderer SSI, at anden fast af genåbningen af samfundet godt kan omfatte dansk topidræt, herunder fodbold.

Med onsdagens rapport fra Statens Serum Institut (SSI) er der lagt op til, at professionel fodbold i Danmark kan sættes i gang, uden at det sætter inddæmningen af coronavirusset over styr.

Det er en melding, der selvsagt glæder Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, som styrer 3F Superligaen.

- Det er vi rigtigt glade for, og vi håber, det ender sådan, som der er lagt op til her. Det er også sådan, at vi har etableret protokoller og test, så vi vil kunne eksekvere fuldt forsvarligt under alle omstændigheder, siger han.

Han tør dog ikke hæve armene op over hovedet endnu.

- Det generelle svar er, at vi ikke begiver os ud i spekulationer. Vi glæder os over denne her rapport, men vi afventer den melding, som kommer ud (fra regeringen, red.), siger han.

- Vi har hele tiden meldt ud, at det er kritisk, hvis ikke vi kan komme i gang med at spille den første kamp senest 29. maj. Det er det, vi håber på.

- Vi respekterer Danmarks sundhed og prioriteringen her, men vi håber på, at vi kan begynde at træne holdtræning fra senest 11. maj.

Han vil dog ikke udtale sig om, hvorvidt Superligaen kan komme i gang før 29. maj, hvis der gives tilladelse til, at holdene kan træne fra 11. maj.

Nogle medier har berettet om, at enkelte klubber kan være truet af konkurs, hvis ikke ligaen snart kommer i gang. Hobro har bekræftet, at klubben er hårdt presset økonomisk og afhængig af snart at kunne spille igen.

Til det siger Claus Thomsen:

- Alle klubber er klar til at spille, når vi får lov at spille. Men det er kritisk, at vi kommer gang senest 29. maj, slår han fast.