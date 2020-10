Ligachef: Forventeligt med aflyste ishockeykampe

Alligevel er ligachef Kim Pedersen ved godt mod, og mener, at ligaen har forberedt sig godt på lige præcis denne situation.

- Det er klart, at vi havde ikke forventet at gå igennem sæsonen uden smittetilfælde. Det ville være naivt. Vi må jo nok også regne med, at der bliver aflyst flere kampe.

Har et hold syv eller flere smittede med corona, bliver en kamp aflyst, og det var tilfældet for Herlev i sidste uge. Her blev klubbens kampe mod Rødovre og Esbjerg aflyst.

Ved aflyste kampe er der i ligaen indgået en aftale om, at de hold, der skulle have spillet, får halvandet point hver.

- Der var enighed blandt de ni klubber, da vi vedtog reglen. Det er nok den mindst dårlige løsning.

-Vi kan se i andre ligaer rundt omkring i Europa, at de allerede nu er i store problemer med aflyste kampe, der nu skal findes en nye datoer til, siger Kim Pedersen.

Også Sønderjyske havde i sin seneste kamp mod Rødovre tre mand ude med coronasmitte.

Men Kim Pedersen mener ikke, der er belæg for, at der er større risiko for at blive smittet som ishockeyspiller end for eksempel fodbold- eller håndboldspiller.

- Vi må jo bare sige, at superspredere kan også findes i et omklædningsrum. Jeg har ikke medicinsk belæg for at sige det, men det kan godt se ud til, at de har haft sådan én i Herlev, siger Kim Pedersen.

Han forklarer, at man som udgangspunkt bliver testet en gang om ugen i Metal Ligaen.

Er en prøve positiv, går corona-protokollerne i gang. Spilleren skal i selvisolation en uge og levere en negativ coronatest, før han kan blive en del af truppen igen.

For at mindske smitterisikoen oplyser Kim Pedersen derudover, at landsholdssamlingen i næste uge er droppet.

- Det er for ikke at samle spillerne på tværs af klubberne. Så det bliver forhåbentlig en coronafri uge, og så håber vi, at have ni friske hold tilbage når pausen er slut, siger Kim Pedersen.