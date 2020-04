Ligaboss forventer Bundesliga uden fans resten af 2020

Noget tyder på, at Bundesligaen bliver den første af de store europæiske fodboldligaer, der starter igen efter corona-afbrydelsen.

I et interview med New York Times siger direktøren for Den Tyske Ligaforening (DFL), Christian Seifert, at man håber at kunne genstarte Bundesligaen i begyndelsen af maj.

Men det bliver dog for tomme tribuner, når de resterende ni runder skal afvikles. Faktisk regner Seifert heller ikke med, at der kan komme fans på lægterne i den første halvdel af den kommende sæson.

- Fodbold vil kun blive tv-underholdning, og sådan vil det sandsynligvis forblive indtil årets slutning, siger Christian Seifert til New York Times.

Han understreger fodboldens store betydning i Tyskland.

- Vi er en del af kulturen i Tyskland, og folk længes efter at komme tilbage til et normalt liv, og det kan betyde, at Bundesligaen kommer i gang igen.

I Danmark er ambitionen også, at Superligaen igen skal rulle i maj. Her bliver det dog tidligst 15. maj. Alternativt vil den bedste danske fodboldrække blive sat i gang enten 24. eller 31. maj, lød det tirsdag.

Også i Danmark bliver det for tomme tribuner, at den resterende del af sæsonen skal afvikles, men til gengæld har Divisionsforeningen en klar ambition om, at tilskuerne igen er velkomne, når den nye sæson begynder.