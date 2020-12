Lewis Hamilton er årets sportspersonlighed i Storbritannien

Dermed runder den 35-årige racerkører et flot år af, hvor han også vandt verdensmesterskabet i Formel 1 for syvende gang.

Verdensmesterskabet var Hamiltons fjerde i træk i motorsportens kongeklasse. Han udlignede samtidig tyske Michael Schumachers rekord for flest vundne verdensmesterskaber i Formel 1.

Hamilton nuppede prisen foran anføreren for fodboldklubben Liverpool, Jordan Henderson, og den kvindelige jockey Hollie Doyle.

De blev henholdsvis nummer to og tre.

Det er anden gang, at racerkøreren vinder Storbritanniens mest eftertragtede sportspris. Hamilton vandt første gang prisen i 2014.

Ved præmieoverrækkelsen blev Liverpools fodboldherrer kåret til årets hold i Storbritannien, mens holdets manager, Jürgen Klopp, blev hædret som årets træner.

Liverpool og Klopp fik priserne efter i sidste sæson at have vundet klubbens første engelske mesterskab i 30 år.

Manchester United-spilleren Marcus Rashford fik søndag tildelt en særlig pris af panelet for hans kampagne om at sikre gratis mad til udsatte britiske skolebørn under pandemien.